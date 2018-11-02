Турецкие военные застрелили ребенка в Сирии
2 ноября 2018 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие военные застрелили ребенка в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил Сирийский центр по мониторингу прав человека (SOHR).
Видео с пострадавшей девочкой разместили 1 ноября в Twitter представители курдских «Отрядов народной самообороны». Сообщалось, что снайпер ранил в голову 10-летнюю Сару, проживающую неподалеку от приграничного города Тель-Абьяд, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al Masdar News.
Указывалось, что она борется за жизнь, однако прогнозы были неутешительными. «Это пример ненависти Турции к курдам. Какую угрозу она представляла, и почему международное сообщество молчит?» — отмечалось в подписи к видео.
По данным SOHR, через некоторое время девочка скончалась от ранения. Она считается первой гражданской жертвой турецких военных с тех пор, как они начали обстрелы контролируемых курдами районов на севере Сирии в октябре.
В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара в скором времени начнет новые эффективные операции в Сирии и планирует «уничтожить террористические группировки к востоку от реки Евфрат». В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.
Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).
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