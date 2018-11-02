У The Beatles появился новый клип (видео)
2 ноября 2018 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - У группы The Beatles вышел клип на записанную 50 лет назад песню Glass Onion. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы.
Созданием клипа занимались Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон, придумавший обложку White Album (десятого студийного альбома группы, на котором и вышла Glass Onion), пишет Meduza.
Клип приурочен к 50-летию этого альбома.
The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Ринго Старр. Квартет стал одной из самых коммерчески успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Коллектив распался в 1970 году. Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.
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