«Ваше присутствие в Азербайджане нежелательно»: Блогера Илью Варламова не пустили в Баку

PanARMENIAN.Net - Российского блогера Илью Варламова не пустили в Азербайджан без объяснения причин. Об этом сам Варламов написал в своем блоге.

«На паспортном контроле девушка сразу отложила мой паспорт в сторонку и вызвала подкрепление. Начались какие-то звонки, а меня отправили ждать на лавочку. Через два часа подошел начальник пограничников и сказал, что по мне есть вопросы и надо ждать»,- отметил Варламов.

«Еще минут через 30 мне сообщили, что «мое присутствие в Азербайджане нежелательно». Причин не назвали. Начальство велело не пускать, и теперь меня депортируют», - рассказал блогер.

По словам Варламова, рейс его авиакомпании уже улетел, поэтому за счет авиакомпании он мог вернуться в Россию только через сутки, но решил самостоятельно купить себе билет в Стамбул.

«Сразу отвечу на ваши вопросы: Нагорный Карабах никогда не посещал, законодательство Азербайджана не нарушал. Возможно, причина в моих старых постах про Баку. Но тут уже азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись»,- отметил блогер.

Он также рассказал про условия, в которых содержат людей, которых депортируют из Азербайджана: «В аэропорту Баку на первом этаже просто отгородили зону, где живут люди, ожидающие депортации. Спят на полу, никаких удобств. В закутке воняет, все завалено мусором, пустыми бутылками».

В середине октября въезд в Азербайджан запретили заместителю председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлане Журовой, российской писательнице Людмиле Улицкой и учредителю благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер, отмечает агентство. Они попали в азербайджанский черный список нежелательных персон.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.