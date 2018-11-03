Минобороны РА: Если бы в Армении были военнопленные, мы бы согласились на предложение Баку

PanARMENIAN.Net - Если бы в Армении был хотя бы один пленный, армянская сторона была бы готова обменяться военнопленными. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя предложение азербайджанской стороны об обмене военнопленными.

«Правда, Азербайджан уже давно озвучивает эти цифры. Они вызывали бы смех, если бы не касались судьбы людей. Мы так несерьезно не относимся к человеческим жизням. Если бы в Армении был хотя бы один пленный, армянская сторона была бы готова обменяться военнопленными, были бы приняты соответствующие меры. Арцах владеет всеми цифрами, и я думаю, что Давид Бабаян (пресс-секретарь президента Республики Арцах – ред.) дал в этой связи четкий комментарий», - написал Ованнисян.

Ранее агентство«Интерфакс-Азербайджану» сообщало, что Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лицами по принципу «всех на всех».

В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. На армянской стороне также есть трое граждан Азербайджана: диверсанты Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев, а также военнослужащий Эльнур Хусейнзаде, который также участвовал в попытке диверсии.