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Twitter удалил более 10,000 аккаунтов за призывы к бойкоту выборов в США

Twitter удалил более 10,000 аккаунтов за призывы к бойкоту выборов в США
3 ноября 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Twitter удалила более 10 тысяч фейковых или подозрительных аккаунтов, которые призывали не принимать участие в промежуточных выборах в США, намеченных на 6 ноября. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя Twitter Яна Планкетта.

По его словам, речь идет об учетных записях, которые выглядели так, будто их создатели поддерживают Демократическую партию. Они были удалены в конце сентября и начале октября.

На своем сайте Twitter утверждает, что предстоящие промежуточные выборы в США уже стали самыми упоминаемыми в соцсети в сравнении с предыдущими подобными голосованиями. С 1 октября было опубликовано более 10 млн твитов на тему промежуточных выборов, а 15 тысяч американских пользователей добавили слово vote (голосовать) в свой никнейм, пишет Deutsche Welle.

Twitter сообщает, что в последние месяцы «принял значительные меры» для соблюдения этикета общения на тему выборов в США и сокращению потока дезинформации. В сентября руководство соцести запустило кампанию, призванную мотивировать американцев на участие в выборах.

6 ноября в США пройдут выборы в Палату представителей Конгресса США, 35 из 100 членов Сената, а также выборы губернаторов и членов законодательных собраний в ряде штатов.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы к бойкоту выборов в США
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