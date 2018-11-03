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Полиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешно

Полиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешно
3 ноября 2018 - 12:09 AMT

PanARMENIAN.Net - На протяжении трех лет полиция ФРГ пыталась арестовать членов армянской мафии в Германии. Отмечается, что преступники выстроили мощную сеть в Германии.

На протяжении трех лет следователи в рамках секретной операции пытались задержать и арестовать представителей армянской мафии, но без особого успеха, пишет Deutsche Welle со ссылкой на статью Der Spiegel.

Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law («Борьба с ворами в законе») проводило Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) совместно с шестью земельными профильными ведомствами (LKA). Издание подчеркивает, что эта операция стала одним из самых больших расследований, посвященных организованной преступности в Германии.

«Воры в законе» охарактеризованы в материалах расследования как высокопоставленные авторитеты из российско-евразийской организованной преступности. В публикации указывается, что они также контролируют армянские мафиозные структуры в Германии. В расследовании специалистам уголовного розыска помогали сотрудники федеральной разведслужбы BND и Европола.

«Точкой отсчета» стала перестрелка между двумя преступными кланами, которая произошла в июле 2014 года в Эрфурте. Тогда было открыто 14 уголовных дел против 42 человек, подозревавшихся в финансовых махинациях. По словам специалистов BKA, на которые ссылается издание, армянская мафия в Германии «действительно существует». Вместе с другими группировками из российско-евразийских преступных кругов она обладает «существенными финансовыми» ресурсами и может «угрожать основам правового государства». При этом из-за недостатка доказательств результаты расследований пока не привели к обвинениям и уголовным делам.

Помимо этого, тема преступности затронула и дипломатические отношения. По информации Der Spiegel и MDR, посол Армении в Германии Ашот Смбатян предлагал немецким следователям свою помощь в борьбе с армянской мафией. Однако BKA рекомендовала не соглашаться на это сотрудничество, отмечая, что следователи не исключают связей воров в законе с представителями государственных структур Армении.

Четыре месяца назад, 26 июня, испанские СМИ также сообщили о широкомасштабной спецоперации, целью которой было пресечение противоправной деятельности «самых крупных армянских организованных преступных групп в Европе».

В результате более чем 70 оперативно-розыскных мероприятий с участием тысячи полицейских, которые прошли одновременно в шести регионах королевства, были задержаны более 140 подозреваемых в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табачных изделий, отмывании денег и создании подпольных тотализаторов.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Полиция ФРГ всерьез озабочена активностью армянской мафии
spiegel.de. Ermittler fürchten "Gefährdung des Rechtsstaats" durch armenische Mafia
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