Грузия не будет выращивать марихуану на экспорт: Церковь против
3 ноября 2018 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Законопроект о культивировании марихуаны в Грузии будет отозван. Об этом сообщил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым.
«Главным вопросом, который обсуждался с патриархом, был вопрос о законопроекте по культивированию марихуаны. Ранее мы обсудили этот вопрос в нашей команде и приняли решение о его отзыве из парламента. Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали», - сказал Кобахидзе журналистам после встречи с патриархом Грузии, пишет «Интерфакс».
Рассмотрение законопроекта о культивировании марихуаны в медицинских и косметических целях было приостановлено в парламенте после резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей общественности.
Один из авторов данного законопроекта председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил журналистам, что культивирование марихуаны в медицинских и косметических целях принесло бы Грузии миллиардные доходы, однако подчеркнул, что без согласия с церковью и обществом решение не может быть принято.
Ранее, как сообщалось, правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяет строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению употребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривает легальное выращивание конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.
20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и в настоящее время в парламентских комитетах он рассматривается во втором чтении.
Что касается культивации конопли и экспорта марихуаны, то парламент 9 октября отложил на два месяца рассмотрение данного законопроекта, считая, что не следует форсировать эту инициативу правительства, поскольку она получила неправильную интерпретацию в обществе и требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Уголовное наказание за курение марихуаны Конституционный суд Грузии отменил в ноябре 2017 года.
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