Сопредседатели МГ ОБСЕ узнали подробности договоренностей между Пашиняном и Алиевым в Душанбе

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) – совместно с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком с 29 октября по 2 ноября посетили регион. По итогам визита они сделали заявлени, в котором отмечается, что главная цель визита состояла в том, чтобы обсудить итоги беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита СНГ в Душанбе в сентябре, наметить следующие шаги в мирном процессе по урегулированию карабахской проблемы и провести мониторинг общего развития ситуации на местах.

«Сопредседатели встретились с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване 29 октября и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 1 ноября.

В Ереване и Баку они провели консультации с министрами иностранных дел и министрами обороны. Сопредседатели 30-31 октября встретились с де-факто властями Нагорного Карабаха и посетили районы Карвачар и Агдам. 31 октября миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения близ Агдама. В Баку сопредседатели встретились с представителями азербайджанских общин, пострадавших от конфликта. В регионе сопредседатели обсудили также ситуацию с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)»,- говорится в заявлении.

Отмечается, что на встречах с сопредседателями лидеры Армении и Азербайджана подтвердили, что уровень напряженности значительно снизился, поскольку они подтвердили в Душанбе свою приверженность этому.

«В ходе своих консультаций сопредседатели получили дополнительную информацию об осуществлении достигнутых в Душанбе договоренностей, в том числе в вопросе установления оперативной линии связи. Сопредседатели приветствовали эти события, высоко оценили добросовестное осуществление конструктивных мер сторонами и выразили поддержку готовности лидеров продолжить диалог. Сопредседатели подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для интенсивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта»,- говорится в заявлении сопредседателей.

Также отмечается, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились встретиться до конца года.

Сопредседатели скоро отправятся в Вену, чтобы проинформировать о проведенных встречах Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы.

Ранее Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.