// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сопредседатели МГ ОБСЕ узнали подробности договоренностей между Пашиняном и Алиевым в Душанбе

Сопредседатели МГ ОБСЕ узнали подробности договоренностей между Пашиняном и Алиевым в Душанбе
3 ноября 2018 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) – совместно с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком с 29 октября по 2 ноября посетили регион. По итогам визита они сделали заявлени, в котором отмечается, что главная цель визита состояла в том, чтобы обсудить итоги беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита СНГ в Душанбе в сентябре, наметить следующие шаги в мирном процессе по урегулированию карабахской проблемы и провести мониторинг общего развития ситуации на местах.

«Сопредседатели встретились с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване 29 октября и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 1 ноября.

В Ереване и Баку они провели консультации с министрами иностранных дел и министрами обороны. Сопредседатели 30-31 октября встретились с де-факто властями Нагорного Карабаха и посетили районы Карвачар и Агдам. 31 октября миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения близ Агдама. В Баку сопредседатели встретились с представителями азербайджанских общин, пострадавших от конфликта. В регионе сопредседатели обсудили также ситуацию с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)»,- говорится в заявлении.

Отмечается, что на встречах с сопредседателями лидеры Армении и Азербайджана подтвердили, что уровень напряженности значительно снизился, поскольку они подтвердили в Душанбе свою приверженность этому.

«В ходе своих консультаций сопредседатели получили дополнительную информацию об осуществлении достигнутых в Душанбе договоренностей, в том числе в вопросе установления оперативной линии связи. Сопредседатели приветствовали эти события, высоко оценили добросовестное осуществление конструктивных мер сторонами и выразили поддержку готовности лидеров продолжить диалог. Сопредседатели подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для интенсивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта»,- говорится в заявлении сопредседателей.

Также отмечается, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились встретиться до конца года.

Сопредседатели скоро отправятся в Вену, чтобы проинформировать о проведенных встречах Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы.

Ранее Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.

Ссылки по теме:
Panorama.am. Հայտարարություն․ Համանախագահները տեղեկություններ են ստացել Փաշինյանի ու Ալիևի միջև ուղիղ կապի մասին
 Самое значимое
Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБХачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
Ереван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиянЕреван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиян
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
Мамедъяров: Надеемся, Армения скоро продолжит переговоры по КарабахуМамедъяров: Надеемся, Армения скоро продолжит переговоры по Карабаху
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
Азербайджан внес в «черный список» посетивших Карабах журналисток, писательницу и депутата из РФАзербайджан внес в «черный список» посетивших Карабах журналисток, писательницу и депутата из РФ
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
«Коммерсантъ»: Президент Армении совершил незаявленный визит в Москву
Gazeta.ru: США искушают Армению оружием
Венецианская комиссия СЕ признала поправки в ИК и досрочные выборы в парламент Армении
Пашинян - о закупке оружия у США: Если будет выгодное предложение, обсудим
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Миссия ОБСЕ запускает Московский механизм против РФ из-за нарушений прав человека в Чечне Решение приняли 16 стран-участниц ОБСЕ в связи с «неудовлетворительным ответом» на запрос организации по поводу ситуации с нарушениями прав человека в республике
США и Турция сняли санкции подданных друг друга Отменены ограничения в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу
Пассажиропоток в аэропортах Армении в октябре увеличился на 14.2% В аэропорту «Звартноц» за октябрь 2018 года пассажиропоток вырос на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года
Грузия не будет выращивать марихуану на экспорт: Церковь против Рассмотрение законопроекта о культивировании марихуаны в медицинских и косметических целях было приостановлено в парламенте