ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 100 раз
3 ноября 2018 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 28 октября по 3 ноября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 100 раз.Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР около 800 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР строго соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
Ранее и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.
«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.
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