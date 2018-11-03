ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 100 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 28 октября по 3 ноября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 100 раз.Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР около 800 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР строго соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

Ранее и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.