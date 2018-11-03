Пассажиропоток в аэропортах Армении в октябре увеличился на 14.2%
3 ноября 2018 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Пассажиропоток через армянские аэропорты «Звартноц» и «Ширак» увеличился на 14.2%, составив 264924 человека, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропорты Армения».
В аэропорту «Звартноц» за октябрь 2018 года пассажиропоток вырос на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Число пассажиров увеличилось с 220726 до 249857 человек.
В гюмрийском аэропорту «Ширак» пассажиропоток увеличился на 35%, и если в 2017 году аэропорт обслужил 11 183 пассажиров, то в 2018 их число составило 15067 человек.
С начала 2018 года пассажиропоток через два аэропорта Армении составил 2 416 643 человека, что на 12.2%% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
За период с января по октябрь 2018 года в сравнении с тем же периодом прошлого года в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» зафиксирован 9.8%-й рост числа взлетов и посадок.
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