США и Турция сняли санкции подданных друг друга

PanARMENIAN.Net - США сняли с двух турецких политиков санкции, введенные из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.

Отменены ограничения в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу. В ответ Анкара также сняла санкции с двух американцев: министра юстиции и генпрокурора США ⁠Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Этот шаг свидетельствует о начавшемся улучшении отношений между сторонами.

12 октября пастора, задержанного в Турции в октябре 2016 года по подозрению в организации госпереворота, приговорили к трем годам и полутора месяцам тюрьмы. В то же время суд счел, что мужчина уже провел в заключении достаточное время, его освободили.

Пастора подозревали в шпионаже и связи с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет последнего в организации попытки госпереворота в июле 2016-го.

Из-за дела Брансона в августе США ввели санкции против двух турецких министров. После этого отношения Анкары и Вашингтона ухудшились. На фоне конфликта с США турецкая лира резко ослабла.