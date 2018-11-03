США и Турция сняли санкции подданных друг друга
3 ноября 2018 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - США сняли с двух турецких политиков санкции, введенные из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.
Отменены ограничения в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу. В ответ Анкара также сняла санкции с двух американцев: министра юстиции и генпрокурора США Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Этот шаг свидетельствует о начавшемся улучшении отношений между сторонами.
12 октября пастора, задержанного в Турции в октябре 2016 года по подозрению в организации госпереворота, приговорили к трем годам и полутора месяцам тюрьмы. В то же время суд счел, что мужчина уже провел в заключении достаточное время, его освободили.
Пастора подозревали в шпионаже и связи с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет последнего в организации попытки госпереворота в июле 2016-го.
Из-за дела Брансона в августе США ввели санкции против двух турецких министров. После этого отношения Анкары и Вашингтона ухудшились. На фоне конфликта с США турецкая лира резко ослабла.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Пассажиропоток в аэропортах Армении в октябре увеличился на 14.2% В аэропорту «Звартноц» за октябрь 2018 года пассажиропоток вырос на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 100 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР около 800 выстрелов
Сопредседатели МГ ОБСЕ узнали подробности договоренностей между Пашиняном и Алиевым в Душанбе Сопредседатели встретились с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване 29 октября и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 1 ноября
Полиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешно Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law