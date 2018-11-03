// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Гимнаст Артур Далалоян завоевал второе золото ЧМ для РФ

Гимнаст Артур Далалоян завоевал второе золото ЧМ для РФ
3 ноября 2018 - 15:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский гимнаст армянского происхождения Артур Далалоян выиграл второе золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

22-летний Далалоян набрал 14,900 балла в вольных упражнениях, опередив на сотые баллы своего соперника из Японии, пишет Rusarminfo.

Победой Далалояна Россия обогнала США в медальном зачете чемпионата.

31 октября Артур Далалоян завоевал золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье. Это золото стало первым за 19 лет для сборной России в многоборье. Последним из россиян в этой дисциплине на ЧМ побеждал Николай Крюков – в 1999 году в китайском Тяньцзине.

Ссылки по теме:
Rusarminfo.ru. Артур Далалоян принес России второе золото Чемпионата мира
 Самое значимое
Армения ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФААрмения ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Армении по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 1 строчку и теперь располагается на 101-м месте.
У сборной Армении по футболу появился новый главный тренерУ сборной Армении по футболу появился новый главный тренер
В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей)
Гегард Мусаси нокаутировал Рори Макдональда и сохранил титул чемпиона BellatorГегард Мусаси нокаутировал Рори Макдональда и сохранил титул чемпиона Bellator
Гегард Мусаси победил Рори Макдональда нокаутом во втором раунде и сохранил титул Bellator в среднем весе
Бывший тренер сборной Албании может возглавить армянскую командуБывший тренер сборной Албании может возглавить армянскую команду
Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Роналду должен заплатить Испании €19 млн для избежания тюрьмы
Мхитарян: Мне предлагали бешеные деньги за игру в чемпионате России
Армянские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки
Погба задумался об уходе из МЮ из-за критики Моуринью
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Месси обвиняется в отмывании денег Следствие просит проверить деятельность благотворительного фонда «Лео Месси»
Миссия ОБСЕ запускает Московский механизм против РФ из-за нарушений прав человека в Чечне Решение приняли 16 стран-участниц ОБСЕ в связи с «неудовлетворительным ответом» на запрос организации по поводу ситуации с нарушениями прав человека в республике
США и Турция сняли санкции подданных друг друга Отменены ограничения в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу
Пассажиропоток в аэропортах Армении в октябре увеличился на 14.2% В аэропорту «Звартноц» за октябрь 2018 года пассажиропоток вырос на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года