Гимнаст Артур Далалоян завоевал второе золото ЧМ для РФ

PanARMENIAN.Net - Российский гимнаст армянского происхождения Артур Далалоян выиграл второе золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

22-летний Далалоян набрал 14,900 балла в вольных упражнениях, опередив на сотые баллы своего соперника из Японии, пишет Rusarminfo.

Победой Далалояна Россия обогнала США в медальном зачете чемпионата.

31 октября Артур Далалоян завоевал золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье. Это золото стало первым за 19 лет для сборной России в многоборье. Последним из россиян в этой дисциплине на ЧМ побеждал Николай Крюков – в 1999 году в китайском Тяньцзине.