Гимнаст Артур Далалоян завоевал второе золото ЧМ для РФ
3 ноября 2018 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский гимнаст армянского происхождения Артур Далалоян выиграл второе золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).
22-летний Далалоян набрал 14,900 балла в вольных упражнениях, опередив на сотые баллы своего соперника из Японии, пишет Rusarminfo.
Победой Далалояна Россия обогнала США в медальном зачете чемпионата.
31 октября Артур Далалоян завоевал золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье. Это золото стало первым за 19 лет для сборной России в многоборье. Последним из россиян в этой дисциплине на ЧМ побеждал Николай Крюков – в 1999 году в китайском Тяньцзине.
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