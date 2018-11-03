Месси обвиняется в отмывании денег
3 ноября 2018 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Аргентинский прокурор Пабло Турано обвинил нападающего Лионеля Месси в отмывании денег.
Следствие просит проверить деятельность благотворительного фонда «Лео Месси». По мнению следователей, эта организация могла быть использована для отмывания денег: пожертвования из фонда переводились на счета в офшорных зонах, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
Турано обвинил Месси после того, как пообщался с одним из бывших сотрудников благотворительного фонда. Тот рассказал, что переведенные в организацию деньги не были использованы для реализации социальных проектов.
В июне 2017 года завершилось еще одно судебное разбирательство в отношении Месси. Он обвинялся в неуплате налогов на сумму в 4,1 миллиона евро. Футболиста приговорили к 21 месяцу тюрьмы, однако прокурор согласился заменить наказание штрафом в 250 тысяч евро.
Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» аргентинский игрок восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.
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