Американская гимнастка установила рекорд, став 13-кратной чемпионкой мира

PanARMENIAN.Net - Американская спортсменка Симона Байлз завоевала золотую медаль в личном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике в катарском Дохе. 21-летняя спортсменка получила 15,366 балла по итогам двух прыжков. Второй стала канадка Шэллон Олсен (14,516), третьей — мексиканка Алекса Морено (14,508).

Байлз стала 13-кратной чемпионкой мира, завоевав десятое золото в личных дисциплинах, пишет «Ъ».

Ранее рекорд принадлежал гимнасту Виталию Щербо, выступавшему за сборную СССР, объединенную команду СНГ и сборную Белоруссии по сумме золотых трофеев на чемпионатах мира, включая индивидуальные и групповые виды. На его счету 12 золотых наград.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Дохе проходит с 25 октября по 3 ноября на арене Aspire Dome в столице Катара Дохе под эгидой Международной федерации гимнастики. На этой неделе российский гимнаст Артур Далалоян принес России первую с 1999 года золотую медаль чемпионата мира в мужском индивидуальном многоборье.