Пашинян и Саакян обсудили вопросы военного сотрудничества Армении и Арцаха

PanARMENIAN.Net - Президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 5 ноября встретился в Степанакерте с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских республик. Обе стороны подчеркнули важность укрепления внутриармянских связей и углубления взаимодействия Арцаха и Армении по различным направлениям.

Саакян и Пашинян обсудили вопросы, касающиеся последовательного повышения боеготовности Армии обороны, военного сотрудничества Арцаха и Армении, ситуации на границах, внешней и внутренней политики двух армянских государств и взаимодействия в данных направлениях.

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения Давид Тоноян, исполняющий обязанности министра иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян, начальник Генштаба ВС РА Артак Давтян, руководители соответствующих ведомств Республики Арцах, другие должностные лица.