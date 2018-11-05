Хачанов обыграл Джоковича и выиграл турнир серии «Мастерс»
5 ноября 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 22-летний российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов в Париже обыграл Новака Джоковича и выиграл свой первый турнир в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс».
Поединок завершился со счетом 7:5, 6:4. До этого Джокович не проигрывал на протяжении 22 матчей. На пути к титулу Хачанов обыграл Джона Изнера, Сашу Зверева и Доминика Тима, пишет Lenta.ru.
На послематчевой пресс-конференции Джокович признал «совершенно заслуженную» победу Хачанова.
«Большой молодец. Он молод и постоянно прибавляет, но уже дорос до топ-уровня. Сегодня он показал себя большим чемпионом, и мы еще много раз его в этом качестве увидим», — сказал сербский теннисист.
Вероятно, на проигрыш Джоковича повлияло плохое самочувствие — ранее на неделе он жаловался на гриппозное состояние.
21 октября Хачанов одержал победу на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В финальном матче он переиграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:2, 6:2. В последний раз представитель России выигрывал на московском турнире в 2009 году.
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