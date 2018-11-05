«Русал» планирует зарегистрироваться в РФ
5 ноября 2018 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский производитель алюминия «Русал», основным акционером которого является Олег Дерипаска, объявил, что компания, зарегистрированная на острове Джерси, сменит юридический адрес на российский. Соответствующее заявление совета директоров «Русала» было размещено на сайте Гонконгской фондовой биржи.
Переход в российскую юрисдикцию, говорится в документе, «соответствует интересам акционеров и компании», пишет Meduza.
«Русал», следует из заявления, получит в России статус «международной компании», тоесть зарегистрируется на территории с особым правовым режимом — аналоге офшоров.
Закон о создании территорий с особым правовым режимом был принят России в июле. Они создаются на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае. Предполагается, что офшоры станут одной из мер поддержки российским бизнесменам, подпавшим под санкции.
Вашингтон 6 апреля 2018 включил крупнейшую в мире за пределами Китая алюминиевую компанию UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаску из ближнего окружения президента РФ Владимира Путина в санкционный список SDN.
В сентябре российские СМИ сообщили, что фольгопрокатный завод UC Rusal в Армении («Арменал») начал сокращать мощности и переводить сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне санкций США. Отмечалось, что действие американских санкций привело к снижению объемов производства «Арменала» и может привести к полной остановке завода.
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