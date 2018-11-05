Второй пакет санкций США против Ирана вступил в силу
5 ноября 2018 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты ввели в действие новые санкции в отношении Ирана. Второй пакет мер вступил в силу 5 ноября.
Санкции направлены в первую очередь против нефтедобывающей и банковской отраслей: Вашингтон запрещает закупать иранскую нефть и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме того, этот пакет штрафных мер охватывает судоходство и судостроение, пишет Deutsche Welle.
Санкции затрагивают и компании из третьих стран, ведущие коммерческие дела с Ираном. Такие фирмы теперь будут лишены, в частности, доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах. Под угрозой оказался и бизнес немецких компаний в Иране. Президент США Дональд Трамп назвал новые санкции «самыми жесткими, которые когда-либо существовали».
Между тем агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя правительства в Сеуле сообщает, что Южная Корея оказалась в числе стран, временно освобожденных от действия эмбарго на импорт иранской нефти. Ранее стало известно, что от действия санкций против Тегерана Вашингтон освободил восемь государств на срок 180 дней. О каких именно странах идет речь, не сообщается.
Трамп заявил, что США по-прежнему открыты к заключению нового соглашения с Ираном. По словам Трампа, цель Вашингтона - поставить Тегеран перед простым и ясным выбором - прекратить «злонамеренное поведение», отказавшись от своих ядерных амбиций, или продолжить путь к экономической катастрофе.
В начале мая Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.
Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через него идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.
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