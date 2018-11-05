«Коммерсантъ»: Армения может потерять пост генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров был досрочно отозван со своего поста по решению армянских властей. О завершении всех процедур, связанных с инициированным Арменией отзывом Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ, 2 ноября сообщила пресс-служба альянса.

Временно исполнять обязанности главы секретариата будет представитель России Валерий Семериков.Вопрос о назначении нового генсека может быть решен уже 8 ноября на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ), которое пройдет в Астане.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатов трех (из шести) стран-членов ОДКБ, шансы Армении сохранить за собой эту руководящую позицию невысоки.

Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается сроком на три года. Представитель Армении Хачатуров возглавил секретариат в апреле 2017 года и не отработал полный мандат. Поэтому в Ереване исходят из того, что имеют право предложить другого кандидата вместо отозванного. Об этом говорил и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян.

Между тем, по словам источников издания, в уставе ОДКБ ни слова не говорится о том, что в случае досрочного отзыва главы секретариата организации его место обязательно займет представитель того же государства. Дискуссии на эту тему с армянской стороной и внутри ОДКБ ведутся последние месяцы — чуть ли не с момента возбуждения уголовного дела в отношении Юрия Хачатурова.

На вопрос издания, предложила ли Армения партнерам по ОДКБ нового представителя на пост генсека или хотя бы определилась ли с его кандидатурой, пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян ответила, что консультации по поводу нового генерального секретаря еще продолжаются.По ее словам, обсуждение носит конфиденциальный характер и не является публичным.

«Исходя из уважения данного принципа, не могу предоставить дополнительную информацию, чтобы негативным образом не повлиять на эти обсуждения. Армения придает приоритетное значение эффективной деятельности секретариата ОДКБ, и именно на это направлены наши усилия»,— сказала Нагдалян.

«Вопрос о генсеке, возможно, будет рассмотрен на сессии СКБ в Астане»,— сказал «Ъ» пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. О том, что 8 ноября у организации с большой долей вероятности появится новый генсек, изданию сообщили три дипломатических источника, знакомые с ситуацией внутри ОДКБ. При этом, по их словам, если президенты решат назначить нового генсека, то его сразу утвердят на три года.

Представитель какой страны может возглавить секретариат, собеседники издания уточнить отказались, отметив: все зависит от того, что решат руководители стран, входящих в организацию. Если будет соблюден принцип ротации, то пост генсека должен отойти представителю Белоруссии — она следующая по алфавиту после Армении.

Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.