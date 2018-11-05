Пашинян: Нарушения режима прекращения огня на передовой в Арцахе сведены к минимуму
5 ноября 2018 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян посетил ряд воинских частей на восточном участке линии соприкосновения в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Армении.
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян вместе с Пашиняном посетил ряд участков границы на востоке республики, где ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией.
«Нужно констатировать, что нарушения режима прекращения огня минимальные, и, по сути, эти нарушения нецелевые, то есть выстрелы звучат, но их очень мало, они сведены к минимуму», - отметил Пашинян, добавив, что бывают определенные колебания в отдельные дни.
«Однако, в любом случае, мы должны быть готовы к любым развитиям»,- сказал он.
Пашиняна сопровождали президент Республики Арцах Бако Саакян, министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, другие должностные лица.
Пашинян и Саакян побеседовали с военнослужащими, командирами и рядовым составом, выслушали их мнение по различным вопросам.
Ранее Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.
«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.
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