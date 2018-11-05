Пашинян: Нарушения режима прекращения огня на передовой в Арцахе сведены к минимуму

PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян посетил ряд воинских частей на восточном участке линии соприкосновения в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян вместе с Пашиняном посетил ряд участков границы на востоке республики, где ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией.

«Нужно констатировать, что нарушения режима прекращения огня минимальные, и, по сути, эти нарушения нецелевые, то есть выстрелы звучат, но их очень мало, они сведены к минимуму», - отметил Пашинян, добавив, что бывают определенные колебания в отдельные дни.

«Однако, в любом случае, мы должны быть готовы к любым развитиям»,- сказал он.

Пашиняна сопровождали президент Республики Арцах Бако Саакян, министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, другие должностные лица.

Пашинян и Саакян побеседовали с военнослужащими, командирами и рядовым составом, выслушали их мнение по различным вопросам.

Ранее Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.