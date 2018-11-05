Лондон требует раскрыть источник доходов жены азербайджанского банкира
5 ноября 2018 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Замира Хаджиева, жена азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, оказалась в центре финансового расследования в Великобритании. Как сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), у 55-летней Хаджиевой были изъяты и арестованы ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов.
Хаджиева стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения денег, пишет Deutsche Welle со ссылкой на The Daily Telegraph.
Хаджиева привлекла внимание «необычайно роскошным» образом жизни. В частности, жена банкира потратила за последние десять лет более 16 миллионов фунтов стерлингов в лондонском магазине Harrods. Кроме того, сотрудники NCA изъяли почти 50 наименований драгоценностей из аукционного дома Christie's. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов. Сама Хаджиева заявила, что источник ее богатства является законным, и обратилась в суд.
Муж Хаджиевой - Джахангир Хаджиев - в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Хаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.
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Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
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