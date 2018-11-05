12 человек стали жертвами наводнения в Сицилии

PanARMENIAN.Net - На Сицилии в результате сильного наводнения погибли 12 человек.

Девять из них — члены двух семей, находившихся в одном доме в коммуне Кастельдаччиа. Они погибли, когда дом затопила река, вышедшая из берегов. В числе жертв — дети в возрасте одного, трех и 15 лет, пишет Meduza со ссылкой на BBC News.

Еще три человека погибли, когда их автомобили смыло в реку.

Всего за последние дни в результате сильных дождей в Италии погибли около 30 человек.