12 человек стали жертвами наводнения в Сицилии
5 ноября 2018 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - На Сицилии в результате сильного наводнения погибли 12 человек.
Девять из них — члены двух семей, находившихся в одном доме в коммуне Кастельдаччиа. Они погибли, когда дом затопила река, вышедшая из берегов. В числе жертв — дети в возрасте одного, трех и 15 лет, пишет Meduza со ссылкой на BBC News.
Еще три человека погибли, когда их автомобили смыло в реку.
Всего за последние дни в результате сильных дождей в Италии погибли около 30 человек.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Обвиняемого в убийстве российского солдата в Гюмри приговорили к 22 годам Согласно информации, размещенной на сайте Судебного департамента Армении, Джанджугазян в ходе предварительного следствия представился сторонником ИГ
Ким Чен Ын может посетить РФ в ноябре Окончательное решение о деталях поездки Кима еще не принято, сейчас северокорейское руководство оценивает время и место его визита, а также план переговоров, указал дипломат
«Коммерсантъ»: Новым генсеком ОДКБ может стать глава Совбеза Белоруссии Отмечается, что окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября.
Мейвезер проведет первый бой по правилам MMA Поединок пройдет 31 декабря в Токио в рамках турнира Rizin.