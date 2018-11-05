Мейвезер проведет первый бой по правилам MMA
5 ноября 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский боксер Флойд Мейвезер проведет бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом в своем Twitter-аккаунте написал генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара.
Поединок пройдет 31 декабря в Токио в рамках турнира Rizin. Соперником американца станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава, пишет Lenta.ru.
В активе 41-летнего Мейвезера 50 побед в 50 боксерских поединках. В последнем бою в августе 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Предстоящий поединок станет для Мэйуэзера дебютным в смешанных единоборствах.
Нацукава провел в ММА четыре боя, одержав во всех победы.
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