«Коммерсантъ»: Новым генсеком ОДКБ может стать глава Совбеза Белоруссии

PanARMENIAN.Net - В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждается назначение ее генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября.

Вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Процедуры отзыва Хачатурова, которого на родине обвиняют в узурпации власти, были завершены 2 ноября. В этот же день и. о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека.

Как рассказал один из собеседников издания, изначально обсуждался вариант, предполагавший назначение Семерикова исполняющим обязанности на полтора года — то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров.

Однако, по словам источника, было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата. При этом, говорит он, решено руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Белоруссия.

Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека информированный источник издания назвал государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. 54-летний генерал-майор Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса.

Зась в 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1996-м — Военную академию Белоруссии, а в 2005 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на разных должностях в вооруженных силах, а в августе 2008 года был назначен заместителем госсекретаря белорусского Совбеза.

Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.

Читайте также:«Коммерсантъ»: Армения может потерять пост генсека ОДКБ