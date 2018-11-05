Ким Чен Ын может посетить РФ в ноябре

PanARMENIAN.Net - Лидер КНДР Ким Чен Ын, по всей видимости, посетит Россию уже в ноябре. Москва попросила, чтобы его визит состоялся до конца 2018 года. Об этом сообщил посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

Окончательное решение о деталях поездки Кима еще не принято, сейчас северокорейское руководство оценивает время и место его визита, а также план переговоров, указал дипломат.

После приезда лидера КНДР планируется ответный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею, пишет Deutsche Welle со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

В начале сентября спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая посетила Пхеньян и передала северокорейскому лидеру письмо Путина, заявила, что Ким Чен Ын подтвердил свою готовность посетить Россию. По ее словам, Ким намерен обсудить с Путиным стратегию и перспективу сотрудничества двух стран.

В июне состоялась «историческая встреча» Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Одним из ее центральных вопросов стало будущее северокорейской ядерной программы. Впоследствии Пхеньян выразил готовность к денуклеаризации Корейского полуострова.