В Египте могут запретить ношение никаба в общественных местах
5 ноября 2018 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Египте разрабатывается законопроект о запрете на ношение в общественных местах никаба.
Для нарушителей предлагается установить штраф в 1000 египетских фунтов ($56), а при повторном нарушении — увеличить сумму вдвое, пишет «Ъ» со ссылкой на Egypt Independent.
Одной из причин для запрета никабов, как утверждают авторы инициативы, стали «возникающие проблемы в сфере безопасности».
Также сторонники запрета на ношение головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз, ссылаются на положительный опыт Алжира, где подобный закон был принят месяц назад из-за того, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.
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