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В Египте могут запретить ношение никаба в общественных местах

В Египте могут запретить ношение никаба в общественных местах
5 ноября 2018 - 16:36 AMT

PanARMENIAN.Net - В Египте разрабатывается законопроект о запрете на ношение в общественных местах никаба.

Для нарушителей предлагается установить штраф в 1000 египетских фунтов ($56), а при повторном нарушении — увеличить сумму вдвое, пишет «Ъ» со ссылкой на Egypt Independent.

Одной из причин для запрета никабов, как утверждают авторы инициативы, стали «возникающие проблемы в сфере безопасности».

Также сторонники запрета на ношение головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз, ссылаются на положительный опыт Алжира, где подобный закон был принят месяц назад из-за того, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: В Египте могут запретить носить никаб в общественных местах
Middle East Monitor. Egypt proposes bill to ban Niqab in public places
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