В Египте могут запретить ношение никаба в общественных местах

PanARMENIAN.Net - В Египте разрабатывается законопроект о запрете на ношение в общественных местах никаба.

Для нарушителей предлагается установить штраф в 1000 египетских фунтов ($56), а при повторном нарушении — увеличить сумму вдвое, пишет «Ъ» со ссылкой на Egypt Independent.

Одной из причин для запрета никабов, как утверждают авторы инициативы, стали «возникающие проблемы в сфере безопасности».

Также сторонники запрета на ношение головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз, ссылаются на положительный опыт Алжира, где подобный закон был принят месяц назад из-за того, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.