Разбившийся в Индонезии пассажирский лайнер был технически неисправен
5 ноября 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости.
Председатель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно рассказал, что сейчас специалисты пытаются определить, с чем были связаны неполадки - с неисправностью самого индикатора и его измерительных механизмов, сенсоров или с компьютерным сбоем.
Действие прибора основано на измерении скоростного напора воздушного потока.
«В настоящий момент мы устанавливаем причину проблемы», - пояснил Таджахоно, пишет Deutsche Welle.
Между тем специалисты продолжают поиски речевого самописца.
Ранее представители Lion Air заявили, что знали о технических сложностях борта, но устранили их после предыдущего рейса с Бали в Джакарту 28 октября.
Собравшиеся на пресс-конференции родственники погибших выразили возмущение действиями компании.Между тем Соерджанто Таджахоно полностью отверг версию о возможном взрыве на борту. Следствие установило, что самолет разрушился при ударе о воду на большой скорости, отметил он.
Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air 29 октября летел из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту находились 181 пассажир (178 взрослых и трое детей) и 8 членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна спустя 13 минут после взлета.
Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.
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