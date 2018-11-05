Разбившийся в Индонезии пассажирский лайнер был технически неисправен

PanARMENIAN.Net - Данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости.

Председатель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно рассказал, что сейчас специалисты пытаются определить, с чем были связаны неполадки - с неисправностью самого индикатора и его измерительных механизмов, сенсоров или с компьютерным сбоем.

Действие прибора основано на измерении скоростного напора воздушного потока.

«В настоящий момент мы устанавливаем причину проблемы», - пояснил Таджахоно, пишет Deutsche Welle.

Между тем специалисты продолжают поиски речевого самописца.

Ранее представители Lion Air заявили, что знали о технических сложностях борта, но устранили их после предыдущего рейса с Бали в Джакарту 28 октября.

Собравшиеся на пресс-конференции родственники погибших выразили возмущение действиями компании.Между тем Соерджанто Таджахоно полностью отверг версию о возможном взрыве на борту. Следствие установило, что самолет разрушился при ударе о воду на большой скорости, отметил он.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air 29 октября летел из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту находились 181 пассажир (178 взрослых и трое детей) и 8 членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна спустя 13 минут после взлета.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.