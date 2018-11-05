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Обвиняемого в убийстве российского солдата в Гюмри приговорили к 22 годам

Обвиняемого в убийстве российского солдата в Гюмри приговорили к 22 годам
5 ноября 2018 - 18:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Ширакской области Армении приговорил к 22 годам лишения свободы гражданина республики Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве российского военнослужащего, пишет «Интерфаксу».

В апреле 2017 года Следственный комитет Армении направил уголовное дело об убийстве в городе Гюмри военнослужащего 102-й российской военной базы Дмитрия Ялпаева в Генеральную прокуратуру республики.

Сообщалось, что обвиняемый в убийстве гражданин Армении является сторонником запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Согласно информации, размещенной на сайте Судебного департамента Армении, Джанджугазян в ходе предварительного следствия представился сторонником ИГ.

По данным следствия, Джанджугазян 22 апреля 2017 года по мотивам религиозной ненависти нанес военнослужащему 102-й российской военной базы Ялпаеву несколько ударов ножом, в результате чего солдат скончался.

Он признал свою вину.

В то же время результаты судмедэкспертизы выявили, что Джанджугазян страдает психическим заболеванием.

Джанджугазяну было предъявлено обвинение по двум статьям УК Армении - убийство на почве религиозной, расовой ненависти и незаконное хранение оружия.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Обвиняемый в убийстве российского солдата в Гюмри приговорен к 22 годам лишения свободы
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