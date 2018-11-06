PanARMENIAN.Net - Андроид София, единственный признанный ООН как человек и имеющий гражданство робот, выложила в своем микроблоге в Twitter селфи с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и его супругой Анной Акопян.

«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии.

София приняла участие в экономическом форуме в рамках 17-го саммита Франкофонии в Армении. В ходе форума София пообщалась с Пашиняном и другими членами правительства Армении, а также сделала с ними селфи.

Софию создала компания из Гонконга, она - самый современный робот с искусственным интелектом. Во время интервью в марте 2016 года София заявила, что хотела бы уничтожить человечество: на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?» она дала положительный ответ. Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она также рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.

София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры, для установки зрительного контакта с собеседником. У таких роботов за пару лет может появиться самосознание.