Арцах приветствует референдум о независимости во французской Новой Каледонии

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) приветствует референдум, проведенный во французской Новой Каледонии, как очередное проявление реализации закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов права на самоопределение народов. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

«Признание и реализация этого фундаментального права являются нормой в демократическом обществе.

Вне зависимости от результатов, проведение в Новой Каледонии референдума о независимости вновь подтверждает, что реализация права народов на самоопределение является наиболее оптимальным способом разрешения подобных вопросов»,- говорится в заявлении.

Отмечается, что международное признание факта реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение должно стать основой урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, что будет способствовать сдерживанию агрессивных устремлений Азербайджана, а также обеспечит необратимость мирного урегулирования конфликта, региональную стабильность и безопасность.

Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции. Таковы предварительные итоги голосования на референдуме, который состоялся 4 ноября. Плебисцит был инициирован местными представителями коренных народов.

Расположенная в Тихом океане Новая Каледония была присоединена к Франции в 1853 году. Экономика региона базируется на добыче никеля, туризме и финансовых субсидиях от французской метрополии.