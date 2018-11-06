Арцах приветствует референдум о независимости во французской Новой Каледонии
6 ноября 2018 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) приветствует референдум, проведенный во французской Новой Каледонии, как очередное проявление реализации закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов права на самоопределение народов. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.
«Признание и реализация этого фундаментального права являются нормой в демократическом обществе.
Вне зависимости от результатов, проведение в Новой Каледонии референдума о независимости вновь подтверждает, что реализация права народов на самоопределение является наиболее оптимальным способом разрешения подобных вопросов»,- говорится в заявлении.
Отмечается, что международное признание факта реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение должно стать основой урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, что будет способствовать сдерживанию агрессивных устремлений Азербайджана, а также обеспечит необратимость мирного урегулирования конфликта, региональную стабильность и безопасность.
Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции. Таковы предварительные итоги голосования на референдуме, который состоялся 4 ноября. Плебисцит был инициирован местными представителями коренных народов.
Расположенная в Тихом океане Новая Каледония была присоединена к Франции в 1853 году. Экономика региона базируется на добыче никеля, туризме и финансовых субсидиях от французской метрополии.
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