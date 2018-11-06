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Спецдокладчик ООН: Армения переживает мирный демократический переход

Спецдокладчик ООН: Армения переживает мирный демократический переход
6 ноября 2018 - 13:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Клеман Ниалетсосси Вул с 7 по 16 ноября будет находиться в Армении для оценки реализации прав на свободу мирных собраний и ассоциации. Об этом сообщается на сайте УВКПЧ.

«Армения переживает мирный демократический переход, что имеет огромный потенциал для усиления защиты и поощрения всех прав человека, особенно прав на свободу мирных собраний и свободу ассоциации, а также укрепления верховенства закона», – отметил он.

Вул в ходе своего 10-дневного визита посетит Гюмри, Ванадзор, Вайк и Ереван, где встретится с должностными лицами, представителями судебных органов, законодательных органов, средств массовой информации, гражданского общества, а также с Защитником прав человека Республики Армения.

Он также встретится с представителями дипломатического корпуса, офиса Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

А 16 ноября Вул выступит с пресс-конференцией в Ереване. Специальный докладчик по итогам визита представит всеобъемлющий доклад на 41-й сессии Совета по правам человека в июне 2019 года.

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