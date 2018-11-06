Спецдокладчик ООН: Армения переживает мирный демократический переход
6 ноября 2018 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Клеман Ниалетсосси Вул с 7 по 16 ноября будет находиться в Армении для оценки реализации прав на свободу мирных собраний и ассоциации. Об этом сообщается на сайте УВКПЧ.
«Армения переживает мирный демократический переход, что имеет огромный потенциал для усиления защиты и поощрения всех прав человека, особенно прав на свободу мирных собраний и свободу ассоциации, а также укрепления верховенства закона», – отметил он.
Вул в ходе своего 10-дневного визита посетит Гюмри, Ванадзор, Вайк и Ереван, где встретится с должностными лицами, представителями судебных органов, законодательных органов, средств массовой информации, гражданского общества, а также с Защитником прав человека Республики Армения.
Он также встретится с представителями дипломатического корпуса, офиса Организации Объединенных Наций и других международных организаций.
А 16 ноября Вул выступит с пресс-конференцией в Ереване. Специальный докладчик по итогам визита представит всеобъемлющий доклад на 41-й сессии Совета по правам человека в июне 2019 года.
Самое значимое
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
Partner news
Последние новости
Режиссера «Жизнь Адель» обвинили в домогательствах Имя предполагаемой жертвы, некой «молодой актрисы», пока не названо
В процессор Samsung Galaxy S10 добавят ядра для ИИ Одной из функций данного чипа станет расширение возможностей камеры и работа с процессором обработки изображений
Сирия отказалась от гумпомощи из Израиля «Мы предлагали сирийцами продолжить оказывать помощь и напрямую, и через ООН, но они отказались»,— сказал он.
Во Франции по подозрению в подготовке нападения на Макрона задержаны шестеро В департаментах Изер, Иль и Вилен, а также Мозель задержаны «представители ультраправого движения»