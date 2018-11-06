Facebook заблокировал рекламный ролик Трампа против мигрантов за расизм
6 ноября 2018 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Facebook запретил распространение в качестве рекламы антимиграционного ролика, созданного штабом президента США Дональд Трампа.
«Эта реклама нарушает рекламную политику Facebook против контента «сенсационного содержания», так что мы отказались от нее. Видео можно опубликовать в Facebook, но оно не может распространяться платно», — подчеркнула соцсеть, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.
По данным издания, ролик начал распространяться в Facebook в качестве рекламы 4 ноября и его посмотрели «миллионы пользователей» социальной сети. Как отмечает телеканал, на его распространение было потрачено от $20 тыс. до $80 тыс. Представитель Facebook пояснил, что ролик начал распространяться по ошибке.
Телеканалы NBC и Fox News поначалу транслировали ролик, однако затем также отказались от него.
Facebook ранее сообщил, что в преддверии промежуточных выборов заблокировал 30 аккаунтов в социальной сети и 85 аккаунтов в Instagram, «которые могли быть вовлечены в координированное и недобросовестное поведение. В Facebook подозрительные аккаунты велись преимущественно на русском и французском, тогда как в Instagram — на английском.
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