// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Facebook заблокировал рекламный ролик Трампа против мигрантов за расизм

Facebook заблокировал рекламный ролик Трампа против мигрантов за расизм
6 ноября 2018 - 11:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Facebook запретил распространение в качестве рекламы антимиграционного ролика, созданного штабом президента США Дональд Трампа.

«Эта реклама нарушает рекламную политику Facebook против контента «сенсационного содержания», так что мы отказались от нее. Видео можно опубликовать в Facebook, но оно не может распространяться платно», — подчеркнула соцсеть, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.

По данным издания, ролик начал распространяться в Facebook в качестве рекламы 4 ноября и его посмотрели «миллионы пользователей» социальной сети. Как отмечает телеканал, на его распространение было потрачено от $20 тыс. до $80 тыс. Представитель Facebook пояснил, что ролик начал распространяться по ошибке.

Телеканалы NBC и Fox News поначалу транслировали ролик, однако затем также отказались от него.

Facebook ранее сообщил, что в преддверии промежуточных выборов заблокировал 30 аккаунтов в социальной сети и 85 аккаунтов в Instagram, «которые могли быть вовлечены в координированное и недобросовестное поведение. В Facebook подозрительные аккаунты велись преимущественно на русском и французском, тогда как в Instagram — на английском.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Facebook запретил распространение сделанного штабом Трампа ролика против мигрантов
 Самое значимое
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
eBay подала в суд на Amazon за «незаконное переманивание продавцов»
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Режиссера «Жизнь Адель» обвинили в домогательствах Имя предполагаемой жертвы, некой «молодой актрисы», пока не названо
Сирия отказалась от гумпомощи из Израиля «Мы предлагали сирийцами продолжить оказывать помощь и напрямую, и через ООН, но они отказались»,— сказал он.
Во Франции по подозрению в подготовке нападения на Макрона задержаны шестеро В департаментах Изер, Иль и Вилен, а также Мозель задержаны «представители ультраправого движения»
Эрдоган: Турция не поддержит новые санкции США против Ирана Эрдоган подчеркнул, что действия США неправильны и направлены на нарушение баланса в мире