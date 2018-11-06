В Сирии погибли 6 россиян-наемников ЧВК Вагнера

PanARMENIAN.Net - В Сирии погибли шестеро наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник в Сирии. О гибели шести россиян в Сирии также сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

По данным " SOHR, российские наемники погибли в результате взрыва, произошедшего 4 ноября в бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор. Жертвами взрыва стали еще пятеро бойцов сирийской правительственной армии.

По словам источника, в здании полиции расположено одно из подразделений 5-го корпуса сирийской правительственной армии, «укомплектованного сирийскими добровольцами и усиленного российскими «военными советниками», пишет Deutsche Welle.

ЧВК Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2000 человек. По сведениям источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность наемников достигает 2500 человек.

Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают, наемничество запрещено статьей 359 Уголовного кодекса РФ. Однако Кремль признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом.