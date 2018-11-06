Spice Girls поедут в первое за 10 лет мировое турне, но без Виктории Бекхэм
6 ноября 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа Spice Girls объявила о намерении воссоединиться, чтобы отправиться в первое за 10 лет концертное турне, но без Виктории Бекхэм.
В турне поедут все остальные участницы коллектива - Мелани Браун, Эмма Бантон, Джери Хорнер и Мелани Чисхолм. Мел Би сообщила, что группа отправится в мировое турне, а билеты на концерты в Британии поступят в продажу 9 ноября, пишет BBC.
«Будем только мы вчетвером. Я надеюсь, что Виктория к нам присоединится. Будет очень жаль, если она этого не сделает», - сказала Браун.
Ранее Эмма Бантон сказала в эфире радиостанции Heart Radio, что официальное объявление о турне будет сделано в соцсетях 5 ноября.
В феврале в соцсетях появилось совместное фото всех пяти участниц группы. Они выразили желание работать вместе над новыми проектами. Это дало повод для множества слухов о том, что конкретно они хотят сделать вместе, - отправиться в тур или записать новые песни.
В последний раз Spice Girls выступили в полном составе на закрытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Группа распалась в 2000 году - спустя два года после ухода из нее Джерри Холлиуэлл, которая начала сольную карьеру. В 2007 году группа в полном составе провела концертное турне.
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