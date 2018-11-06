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19-летний Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира

19-летний Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира
6 ноября 2018 - 12:07 AMT

PanARMENIAN.Net - 19-летний нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым дорогим игроком мира по версии аналитической компании CIES Football Observatory.

Компания оценила Мбаппе в 216,5 миллиона евро. На втором месте расположился англичанин Харри Кейн из «Тоттенхэма», он стоит 197,3 миллиона. Третьим стал одноклубник Мбаппе бразилец Неймар (197 миллионов). Форвард «Барселоны» Лионель Месси — шестой (170,6 миллиона), пишет Lenta.ru.

Аналитики CIES Football Observatory при оценке стоимости футболистов применяют эксклюзивный алгоритм. Учитывается возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

Мбаппе был куплен ПСЖ за 180 миллионов евро. Он провел сезон-2017/2018 на правах аренды в парижском клубе, а летом 2018-го перешел в команду на постоянной основе. Форвард стал чемпионом мира в составе сборной Франции. По итогам мундиаля он был признан лучшим молодым игроком. Заработанные за турнир 550 тысяч евро он направил на благотворительность.

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Lenta.ru: 19-летний француз стал самым дорогим игроком мира
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