Идрис Эльба признан самым сексуальным мужчиной 2018 года

PanARMENIAN.Net - Журнал People объявил самого сексуального мужчину 2018 года. Им стал британский актер Идрис Эльба.

Артист заявил, что удивлен этим званием.

«Посмотрел в зеркало, оценил себя. И думаю: «Ну, я действительно сексуально выгляжу сегодня». Если говорить правду — мне было приятно. Это прекрасный сюрприз и хороший способ поднять самооценку», — рассказал он, пишет Lenta.ru.

46-летний Идрис Эльба снялся в таких фильмах, как «Рок-н-рольщик», «Большая игра», «Прометей» и серии лент «Тор» от студии Marvel. Помимо этого, он исполнил главную роль в сериале «Лютер».

В 2017 году самым сексуальным мужчиной года по версии People стал американский кантри-певец Блэйк Шелтон. Первым носителем этого звания в 1985 году стал австралийский актер Мел Гибсон.

В июле 2017-го Эльба занял седьмое место в рейтинге десяти знаменитых мужчин с самыми красивыми лицами. Лидером списка стал актер Джордж Клуни.