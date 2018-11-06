Идрис Эльба признан самым сексуальным мужчиной 2018 года
6 ноября 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал People объявил самого сексуального мужчину 2018 года. Им стал британский актер Идрис Эльба.
Артист заявил, что удивлен этим званием.
«Посмотрел в зеркало, оценил себя. И думаю: «Ну, я действительно сексуально выгляжу сегодня». Если говорить правду — мне было приятно. Это прекрасный сюрприз и хороший способ поднять самооценку», — рассказал он, пишет Lenta.ru.
46-летний Идрис Эльба снялся в таких фильмах, как «Рок-н-рольщик», «Большая игра», «Прометей» и серии лент «Тор» от студии Marvel. Помимо этого, он исполнил главную роль в сериале «Лютер».
В 2017 году самым сексуальным мужчиной года по версии People стал американский кантри-певец Блэйк Шелтон. Первым носителем этого звания в 1985 году стал австралийский актер Мел Гибсон.
В июле 2017-го Эльба занял седьмое место в рейтинге десяти знаменитых мужчин с самыми красивыми лицами. Лидером списка стал актер Джордж Клуни.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
В процессор Samsung Galaxy S10 добавят ядра для ИИ Одной из функций данного чипа станет расширение возможностей камеры и работа с процессором обработки изображений
Эрдоган: Турция не поддержит новые санкции США против Ирана Эрдоган подчеркнул, что действия США неправильны и направлены на нарушение баланса в мире
Билл Гейтс представил в Китае работающий без воды и канализации туалет Представленное устройство предполагает переработку отходов в удобрение при помощи химикатов
Глава Минобороны РА: Должность генсека ОДКБ до 2020 года закреплена за Арменией На вопрос, будет ли Арутюнян назначен на должность генсека ОДКБ, Тоноян ответил: «Я не знаю»