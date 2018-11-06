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В связи со смертью тяжелоатлета Юрия Варданяна создана правительственная комиссия

В связи со смертью тяжелоатлета Юрия Варданяна создана правительственная комиссия
6 ноября 2018 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Решением исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создана правительственная комиссия в связи со смертью олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Юрия Варданяна. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и по делам молодежи Армении.

Председатель комиссии – и.о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян, в состав комиссии вошли и.о. министра спорта и по делам молодежи Армении Г.Казарян, и.о. министра иностранных дел З.Мнацаканян, и.о. замминистра финансов К.Брутян, и.о. замминистра территориального управления и развития Армении А.Симидян и др..

Тяжелоатлет Юрий Варданян умер в США 2 ноября в возрасте 61 года.

Варданян стал олимпийским чемпионом на Играх в Москве в 1980 году. Он также является четырехкратным чемпионом СССР (1977, 1979, 1981, 1982), пятикратным чемпионом Европы (1977, 1978, 1980, 1981, 1983), семикратным чемпионом мира (1977-1981, 1983, 1985). На счету Варданяна 43 мировых рекорда.

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