МИД РА: Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении

PanARMENIAN.Net - Для Армении жизненно важное значение имеют традиционные добрососедские отношения с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя введенные против Ирана санкции США

«Внимательно следим за развитиями, происходящими в этом направлении, и находимся на постоянной связи со всеми сторонами, вовлеченными в эти процессы. Мы четко представляем волнующие нас вопросы и обеспокоенности», - отмечается в заявлении Нагдалян, размещенном на сайте МИД.

По ее словам,в настоящее время проводится всеобъемлющий экспертный анализ последствий примененных против Ирана санкций для Армении.

5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. В первую очередь они затрагивают экспорт иранской нефти. США ранее обещали довести экспорт иранской нефти до нуля, призывая другие страны отказаться от ее закупок. Всего минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна попытается прорвать введенные в отношении нее санкции, продолжая продавать свою нефть. «Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти..., но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», – говорил он. Роухани подчеркивал, что Иран заставит США пожалеть об этом шаге.