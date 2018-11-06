Глава Минобороны РА: Должность генсека ОДКБ до 2020 года закреплена за Арменией

PanARMENIAN.Net - И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян отказался сообщить какие-либо подробности в связи с возможным выдвижением армянской стороной на пост генсека ОДКБ бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна, однако отметил, что эта должность до 2010 года закреплена за РА.

«Подождите еще несколько дней и все станет известно. Я не раз говорил, что до 2020 года председательство в ОДКБ принадлежит Армении. Есть нормативные регулировки, и решение должно быть принято главами государств», - отметил он, пишетAysor.am.

На вопрос, будет ли Арутюнян назначен на должность генсека ОДКБ, Тоноян ответил: «Я не знаю».

Бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.

Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет.