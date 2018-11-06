Эрдоган: Турция не поддержит новые санкции США против Ирана

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет поддерживать новые санкции, введенные США против Ирана.

Эрдоган подчеркнул, что действия США неправильны и направлены на нарушение баланса в мире. Соответствующее заявление он сделал на следующий день после того, как вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении Тегерана, пишет Lenta.ru со ссылкой на Arab News.

Ограничительные меры коснутся более 700 организаций и физических лиц и затронут различные секторы экономики Ирана. В числе прочего США запретят стране торговать нефтью: в отношении ее торговых партнеров будут вводиться вторичные санкции.

По словам президента США Дональда Трампа, Ирану стоит заключить с Вашингтоном новое соглашение по ядерной программе, в противном случае страну ждет «экономическая катастрофа». Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет бороться с американскими санкциями и продолжит продавать нефть.

Первая часть антииранских ограничений вступила в силу 7 августа 2018 года. Оба пакета подготовлены после решения Трампа о выходе США из ядерной сделки. Американский лидер обвинил иранцев в невыполнении условий договора.

Договор об условиях тегеранской ядерной программы был заключен в 2015 году между Тегераном и шестью странами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.