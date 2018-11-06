Во Франции по подозрению в подготовке нападения на Макрона задержаны шестеро

PanARMENIAN.Net - Во Франции задержали шестерых человек, которые подозреваются в подготовке нападения на президента страны Эмманюэля Макрона.

В департаментах Изер, Иль и Вилен, а также Мозель задержаны «представители ультраправого движения». Задержания провела французская спецслужба — Генеральная дирекция внутренней безопасности, пишут «Ведомости» со ссылкой на BFM TV.

Подозреваемые, как предполагается, планировали «насильственные действия» в отношении Макрона. Что именно они собирались сделать, будет уточнено по итогам расследования.

Информацию о задержании шестерых человек подтвердили Le Figaro источники, близкие к расследованию. Расследование открыто в отношении «преступного террористического сообщества», рассказал судебный источник газеты.