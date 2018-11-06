Сирия отказалась от гумпомощи из Израиля

PanARMENIAN.Net - После возвращения юга Сирии под контроль Дамаска сирийское правительство отказалось от израильской гуманитарной помощи. Об этом рассказал российским журналистам главный врач миссии «Добрососедство» подполковник Армии обороны Израиля Сергей Кутиков.

«Мы предлагали сирийцами продолжить оказывать помощь и напрямую, и через ООН, но они отказались»,— сказал он, пишет «Ъ».

Операция «Добрососедство», направленная на оказание помощи населению Сирии в примыкающих к израильской границе районам, была начата Израилем в 2016 году. Она продолжалась до середины августа 2018 года, когда юг Сирии вернулся под контроль Дамаска. По словам подполковника Кутикова, к концу 2017 года в Сирию было передано около 70 тонн продовольствия. Всего за время работы программы Израиль отправил в Сирию гуманитарную помощь на сумму $150 млн. Речь в первую очередь о медикаментах, медоборудовании и продовольствии. В частности, израильтяне помогли оборудовать родильное отделение в городе Брика, где в первый же месяц после открытия приняли 120 родов.

«Это единственная оборудованная больница, которая работала на протяжении последних дух лет в регионе, где проживает 250 тыс. населения»,— сказал Сергей Кутиков.

Израиль также обеспечивал жителей приграничных районов электрогенераторами и керосином. Помимо прекращения гуманитарной помощи, в августе 2018 года Израиль был вынужден прекратить прием раненых сирийцев в свои больницы и профилактический осмотр женщин и детей из сирийских деревень.

«На 18 августа 2018 года в израильских больницах еще оставалась группа сирийцев, часть из них вернулась в Сирию, часть еще продолжает лечение. Большой вопрос, как они смогут вернуться домой и какая судьба их там ждет»,— сказал Сергей Кутиков. По его словам, сейчас все контакты с сирийским населением прерваны.