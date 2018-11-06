В процессор Samsung Galaxy S10 добавят ядра для ИИ

PanARMENIAN.Net - В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, который пока не был представлен производителем официально. Информацией поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe.

По данным источника, в Galaxy S10 будет использоваться процессор Exynos 9820 собственной разработки Samsung. Он описывается как первый в мире 7-нанометровый чип с двухъядерным модулем нейронных вычислений NPU (Neural Processing Unit). Одной из функций данного чипа станет расширение возможностей камеры и работа с процессором обработки изображений, пишет Ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, в Galaxy S10 корейский производитель использует технологию «дырявых» экранов, когда вместо широкой рамки или большого выреза в дисплее делается миниатюрный точечный вырез под фронтальную камеру. Samsung Galaxy S10 будет представлен в трех версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max.

Официальный дебют серии Samsung Galaxy S10 может состояться 24 февраля, открытию выставки MWC 2019 в Барселоне.