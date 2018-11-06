Режиссера «Жизнь Адель» обвинили в домогательствах

PanARMENIAN.Net - Именитого 57-летнего французского режиссера, сценариста и продюсера тунисского происхождения Абделлатифа Кешиша обвинили в сексуальных домогательствах.

Имя предполагаемой жертвы, некой «молодой актрисы», пока не названо. Известно лишь, что Кешиш якобы подверг ее преследованиям, когда они встретились у общего знакомого на вечеринке в июне, пишет RG со ссылкой на Deadline.

Каким именно давлениям женщину подвергал кинематографист, также не акцентировано. Издание уточнило, что заявление было подано в полицию Парижа еще месяц назад, но известно об инциденте стало лишь сейчас.

Как рассказал адвокат режиссера, его клиент все «категорически отрицает». Проводится предварительное расследование.

Кешиш родился в 1960 году в Тунисе и в шестилетнем возрасте вместе с родителями эмигрировал во Францию. Где вырос в Ницце. В 1978-м показал свою первую постановку.

Снял картины «Во всем виноват Вольтер», «Увёртка» (премия Сезар, «французский «Оскар», за лучший фильм, сценарий и режиссуру), «Кус-кус и барабулька» (премия ФИПРЕССИ и специальная премия жюри Венецианского МКФ, премия Сезар за лучший фильм, сценарий и режиссуру), «Черная Венера», мелодраму о «розовой» любви школьницы «Жизнь Адель» («Золотая пальмовая ветвь» фестиваля в Канне), ленту «Мектуб, моя любовь».