В Греции священникам перестанут платить государственную зарплату
7 ноября 2018 - 10:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала Греческой православной церкви не будут получать государственную зарплату.
Согласно договоренностям, священники больше не будут считаться государственными служащими. Раз в год государство будет направлять субсидию в специальный церковный фонд, из которого церковь будет распределять священникам зарплаты, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Помимо этого, соглашение урегулирует спор о собственности между греческим государством и церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Оно должно быть одобрено кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами.
На данный момент священникам платят зарплаты из государственного бюджета. В год на это уходит около 200 миллионов евро.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Universal Pictures хочет перезапустить «Шрека» В 2010 году после выхода четвертой части приключений Шрека создатели объявили, что она станет завершающей
Казахстан предпочел ракету SpaceX российской: Так дешевле По словам представителя ведомства, решение продиктовано исключительно финансовыми соображениями - так дешевле
Виген Саркисян: РПА должна принять участие в выборах в парламент Армении По его словам, долгие годы находящаяся у власти партия просто не имеет права взять накопленный опыт, знания, профессиональную команду и уйти из общественной жизни, забрав все это с собой, «умыв руки»
В процессор Samsung Galaxy S10 добавят ядра для ИИ Одной из функций данного чипа станет расширение возможностей камеры и работа с процессором обработки изображений