В Греции священникам перестанут платить государственную зарплату

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала Греческой православной церкви не будут получать государственную зарплату.

Согласно договоренностям, священники больше не будут считаться государственными служащими. Раз в год государство будет направлять субсидию в специальный церковный фонд, из которого церковь будет распределять священникам зарплаты, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Помимо этого, соглашение урегулирует спор о собственности между греческим государством и церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Оно должно быть одобрено кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами.

На данный момент священникам платят зарплаты из государственного бюджета. В год на это уходит около 200 миллионов евро.