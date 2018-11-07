Виген Саркисян: РПА должна принять участие в выборах в парламент Армении
7 ноября 2018 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Республиканская партия Армении (РПА) обязательно должна принять участие в предстоящих внеочередных выборах в Национальное собрание РА. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший министр обороны РА, член РПА Виген Саркисян.
«Таким образом состоявшаяся политическая партия после смены власти вместо того, чтобы быть «в обиде» на свой народ, представит заявку на служение ему в новом статусе. Находиться в оппозиции – не привилегия, не административный рычаг, не высокое общественное положение.Это почетная возможность покаяться за совершенные ошибки на деле, а не на словах»,- написал Саркисян.
По его словам,долгие годы находящаяся у власти партия просто не имеет права взять накопленный опыт, знания, профессиональную команду и уйти из общественной жизни, забрав все это с собой, «умыв руки».
Выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики. В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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