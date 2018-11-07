Universal Pictures хочет перезапустить «Шрека»
7 ноября 2018 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Киностудия Universal Pictures планирует перезапустить мультипликационные фильмы «Шрек» и «Кот в сапогах». Об этом рассказал продюсер мультфильма «Гадкий я» Кристофер Меледандри.
По его словам, он хочет найти новые сюжетные линии, историю, чтобы продолжить мультфильмы, а также намерен привлечь в продолжение актеров, которые уже работали над предыдущими фильмами, пишут «Известия» со ссылкой на Variety.
Речь идет об Эдди Мерфи, Антонио Бандерасе и Майке Майерсе. Продюсер считает, что необходимо создать что-то новое, а не просто ленту из цепочки сиквелов.
В 2010 году после выхода четвертой части приключений Шрека создатели объявили, что она станет завершающей. «Шрек навсегда» собрал в мировом прокате более $752 млн. Всего же с 2001 года четыре анимационных фильма про Шрека заработали $2,9 млрд.
В июле 2016 года глава студии DreamWorks Animation Джеффри Катценберг заявил, что пятая часть мультфильма «Шрек» выйдет в прокат в 2019 году.
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