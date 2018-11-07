Акоп Мкртчян завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Ашхабаде чемпионате мира по тяжелой атлетике представляющий Армению в весовой категории 89 кг Акоп Мкртчян занял 7-е место, набрав 365 кг (160+205) в сумме двоеборья. Мкртчян завоевал серебро.

В группе B соревнований среди женщин представительница Армении Лиана Гюрджян с результатом 195 кг (85+110) заняла 19-е место, Изабелла Яйлян (59 кг) заняла 9-е место, набрав 210 кг (95+115) в сумме двоеборья.

Среди представителей мужской сборной Армении первым в борьбу вступил Андраник Карапетян (81 кг), который получил ноль в рывке и выбыл из борьбы, сообщает пресс-служба НОКА.

В состав женской команды также вошли Татев Акопян (90 кг) и Арпине Далалян (+90 кг). В составе мужской сборной Армении выступят также Симон Мартиросян (109 кг) и Гор Минасян (+109 кг).