Акоп Мкртчян завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике
7 ноября 2018 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Ашхабаде чемпионате мира по тяжелой атлетике представляющий Армению в весовой категории 89 кг Акоп Мкртчян занял 7-е место, набрав 365 кг (160+205) в сумме двоеборья. Мкртчян завоевал серебро.
В группе B соревнований среди женщин представительница Армении Лиана Гюрджян с результатом 195 кг (85+110) заняла 19-е место, Изабелла Яйлян (59 кг) заняла 9-е место, набрав 210 кг (95+115) в сумме двоеборья.
Среди представителей мужской сборной Армении первым в борьбу вступил Андраник Карапетян (81 кг), который получил ноль в рывке и выбыл из борьбы, сообщает пресс-служба НОКА.
В состав женской команды также вошли Татев Акопян (90 кг) и Арпине Далалян (+90 кг). В составе мужской сборной Армении выступят также Симон Мартиросян (109 кг) и Гор Минасян (+109 кг).
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