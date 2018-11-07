Трое американских армян прошли в Конгресс США
7 ноября 2018 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Трое американцев армянского происхождения прошли в Палату представителей США. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).
Так, в Конгресс США избраны Энтони Бриндиси, Анна Эшу и Джеки Спир.
Все трое представляют Демократическую партию. Анна Эшу и Джеки Спир были переизбраны, а Бриндиси одержал победу в промежуточных выборах в США и присоединился к ним в Конгрессе.
В США начался подсчет голосов на промежуточных выборах. Предварительные результаты уже известны. Республиканцы сохранили и даже упрочили контроль над Сенатом, а вот большинство в Палате представителей принадлежит демократам. Президент США Дональд Трамп поздравил своих соперников из Демократической партии с победой, а сами выборы президент назвал «потрясающе успешными».
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