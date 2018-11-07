В Армении по амнистии вышли на свободу 7 граждан Ирана

PanARMENIAN.Net - В рамках объявленной в Армении амнистии на свободу вышли также некоторые иностранные граждане, в том числе - 7 граждан Ирана.

Посольство Ирана в Армении сообщило, что данный гуманный акт обусловлен армяно-иранскими дружескими связями и планами укрепить их, пишет агентство IRNA.

В посольстве добавили, что в рамках амнистии рассматриваются возможности освобождения или экстрадиции и прочих граждан Ирана, отбывающих наказание в Армении.

Национальное собрание Армении ранее одобрило во втором чтении проект закона об объявлении амнистии в связи с 2800-летием Еревана и 100-летием Первой Республики. Амнистия распространяется на 6500 человек, 650 из которых выйдут на свободу.